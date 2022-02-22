Grade 9
Distinguished Honors:
Hailey Grace Achey, Brett Robert Bastian, Stephen David Bastow, Logan Michael Berger, Ava Rose Billy, Elijah John Block, Hannah Elizabeth Bowers, Ethan Hamilton Brobst, Toni Christine Bubier, Sophie Jean Burkhart, Morgan Beth Chandler, Ava Catherine Clapp, Lucy Catherine Colyer, Lauren Marie Daniels, Nicholas Ronald DiSante, Paige MyKenna Evans, Megan Elizabeth Ferenchak, Emma Grace Fry, Brianna Ester Gomes, Trinity Rose Haydt, Noah Matthew Haymaker, Jack James Highland, Sara Jane Houck, Kaci Emersen Howe, Justin Thomas Hudsco, Gianna Talise Jackson, Mason Oliveria Jorge, Ryan Joseph Judge, Ava Marie Keenan, Grace Ann Kirby, Peyton Kathleen-Ann Kleppinger, Maxwil Anthony Kochan, Lilly Luisa Konya, Hannah Marie Rose Kospiah, Samuel Austin Kroll, Mariah Joelle Kubilius, Kayla Lesisko, Gianna Marie Lorenz, Alizabeth Rose Maikits, Lillian Carmen McRoberts, Juliana Grace Medei, Jillian Claire Minnich, Genevieve Antoinette Mort, Chase Martin Nederostek, Noella Domenica Fairchild Nicolosi, Jaida Olivia Conslate Onyango, Aleah Magaly Ortiz, Joseph Pacheco, Gianna Lee Pagut, Isabel Rose Pyne, Lindsay Grace Reimer, Abriana Brooke Reiss, Ana Marie Riccelli, Alexa Rose Rossetti, Brooke Amanda Saul, Alex Keith Schrampf, Isabelle Irene Steckel, Kaylin Grace Terefenko, Sophia Louise Thomas, Joseph Leonard Tomaro, Chloe Elizabeth Watson, Robert Kevin Weaver, Audrey Lynn Wood.
High Honors:
Ava Kristina Aulisio, Kylea Madyson Barnyak, Anne Elizabeth Beenders, Michael Russell Bickert, Camryn Paige Birosik, Antonio Giuseppe Caiazzo, Brianna Marie Caulwell, Sara Ann Clewell, Cameron Peter Coccetti, Mackenzie Lyn Connell, Jayden Matthew John Coulter, Leah Michelle Doncsecz, Lenijah Ivette Furlow, Kaden James Garris, Audrey Taylor Geltz, Dadrian J Gonzalez, Steven Michael Heisler, Daniel Joseph Holub, Rileigh Hope Hudson, Natalie Rose Kerwin, Thomson Phineas Killea, Aaliyah Jade Kleintop, Olivia Mason Kuhns, Colin Daniel Marano, Xander Thomas McDonald, Christa Marie Mele, Justin Carter Mikovitch, Victoria Ann Miller, Gabriella Ruth Oswald, Miles Ethan Otto, Trinity Elizabeth Pahountis, Brooke Evelyn Petraglia, Lynessa Lou Pizzo, Gianna Marie Pulieri, Gavin John Pychinka, Jeremy Michael Saxton, Madison Paige Schoeffling, Samantha Ann Selverian, Hailey Marie Sewald, Adrienne Nicole Shambo, Michael Abraham Sheats, Elizabeth Marie Sheldon, Devin Manuel Silva, Mason Stephen Smolenak, Liam Daniel Strain, Andrew Paul Szeplaki, Abigail Grace Urban, Olivia Ann Urban, Alexander Valentin, Elizabeth Hope Volk, Megan Marie Weaver, Jashime Christopher Wedderburn.
Honors:
Ava Alyse Assia, Jayden Bleiler, Alyx Miranda Cole, Bethany Jean Cook, Braden Michael Crush, Mya Kylene Cruz, Joshua Robert Dorsey, Taylor Elizabeth Dotter, Claire Marie Erdman, Jacob Edward Faraldo, Bryana Lynn Fenstermacher, James Patrick Hamilton, Cristina Hope Harrison, Nevin Anthony Horton, Isabella Marie Kish, Ethan Corey Klaus, Amy Ann Lettko, Allison Lindenmoyer, Kendal Grace Mack, Ryan Joseph Marano, Brady Francis McCarthy-Gasper, John Luis Antonio Melvin, Emily Raegan Metz, Cameron Alexander Mohrey, Anthony Jose Moina, Spencer Gallagher Parker, Alexander Rosario, Keagan Jamie Siegfried, Austin Michael Sommers, Micah Stephen Sommons, William Harold Stuhldreher, Allison Joy Unangst, Wesley Manuel Valera, Wendilyn Hutton Ward, Alex Joseph Werner, Savana Mae Williams, Maggie Lyn Woolslayer.
Grade 10
Distinguished Honors:
Rorie Jean Anderson, Cassady El Badolato, Nola Grace Bauer, Kennedy Madison Beruta, Kacie Lynn Brearman, Brenna Mae Caley, Luis Angel Carrasquillo, Ava Jayden Cascario, Ryley Colburn, Jed Percy Colyer, Sophia Alice Davidick, Antonio Michelino Del Priore, Emily Madison Dimmick, Brady Joseph Dolak, Jessica Catherine Domchek, Adam Edward Dumbach, Kylie Elizabeth Eberts, Cierra Lynn Marie Edelman, Jake Michael Erschen, Kirsten Lake Ervin, Kathryn Frances Esser, Brooke Ann Flakker, Brooke Marie Fucci, Anna Kathryn Hirsch, Stephanie Patricia Hirsch, Benjamin Scott Howells, Jacob Ross Hussmann, Kendall Iasiello, Raegan Iasiello, Aubrie Ann Judd, Harmanjit Kaur, Rachel Lynne Kemmerer, Zane Andrew Kessler, Jenna Susan Kleiber, Connor Thomas Kline, Braden Luke Korpics, Christa Antoinette Krieger, Jason Terrence Lack, Jaylin Mackenzie Laros, Abigail Jeanette Loch, Reece Charles Makary, Payton Grace Malehorn, Lucas Owen Mantz, Kaitlyn Rose Miller, Makayla Lee Miranda, Dane Mason Missmer, Rachael Victoria Moss, Trent Ryan Moyer, Landon Daniel Nickischer, Briella Ann Pangaio, Gianna Maria Parenti, Courtney Grace Renson, Luke Mario Roke, Sara Isabella Schoeffling, Ethan Connor Schrampf, Kelsey Mae Secara, Nora Eileen Sekol, Alex Jacob Slivka, Morgan Helena Sommer, Ella Vaughn Steirer, Sydney Jayne Sugra, Mattea Gianna Tropeano, Hailey M Vasquez, Connor Scott Weighknecht, Makenna Ashlyn Wenrich, Andrew James Whitman.
High Honors:
Owen Andersch, Gabriela Marie Aviles, Abigail Anisa Azar, Owen Michael Beam, Anthony Joseph Berdell, Katelyn Marie Bickert, Jacob William Biery, Rileigh Elizabeth Bilheimer, Bryanna Marie Bogden, Elliot Borzillo, Rachel Dawn Bottone, Branden Michael Burns, Lizandra Jade Cartagena, Ziara Datis-Cordero, Brandon Allen DeLong, Jonathan Bryan Dieter, Dylan Alex Eberhardt, Justin Donald Edwards, Abigail Paige Enstrom, Maxwell Thomas Euculano, Kailyn Mina Everhart, Ella Marie Flood, Collin Jeffrey Fry, Jenna Lee Gower, Brennen Scott Grover, Brynn Elizabeth Haftl, Hannah Elizabeth Harwick, Kaitlyn Renee Hauler, Mason Kerry Haupt, Caden Daniel Henritzy, Arianna Rose Heywood, Jonathan Kitz, Taylor Joanne Knappenberger, Cheyenne Mae Kocher, Andrew James Landino, Hannah Christalie Lock, Sean Matthew Lopez, Braeden James Lower, Brielle Elizabeth Lower, Paige Elizabeth Luisi, Chloe Elizabeth Markle, Avery Duane Martinez, Kaitlyn Mary McCarthy, Emma Hannah Miller, Alexis Victoria Newcomer, Rosalia Passanisi, Claudia Alyse Pereira, Connor Louis Retlick, Emily Lynn Roberts, Landon Joseph Roland, Alexander Rutt, Tatianna Louise Sanchez, Alyvia Grace Schlegel, Michael Robert Seidick, Jayla Emily Seko, Grace Emma Shaner, Aaliyah Agnes Shive, Juliyah Rebecca Shive, Ava Kathryn Sinsky, Julia Leigh Snyder, Madison Spadt, Kyla Quinn Spence, Caoimhe Ryanne Stires, Olivia Lynn Talbot, Brayden Tiscio, Karla Mariliana Torres Misla, Jackson Scott Vajda, Robert Alan Wheeler, Katelynn Ann White, Jocelynn Marie Zeruth.
Honors:
Collin Lee Braren, Mitchell Cole Carl, Brad Allen Chamberlain, Kenesa Cummings, Hayden Scott Deemer, Kaila Joell Dieter, Luke Jameson Folcher, Deric Christopher Fritzges, Brayden Michael Gable, Gaven Michael Gevaudan-Mollenkof, Caleb Michael Goch, Brianna Nicole Gora, Brody Lloyd Graff, Jayden Michael Grube, Payge Elizabeth Haydt, Mya Jalissa Keppel, Justin Scott Kitz, Ambrose Patrick Knecht, Katherine Mae Kornhausl, Joseph LaForgia, Alexandria Billie Mashraky, Dailyanis Mercado, Jianne Lila Meyreles, Colton Avery Miller, Owen Michael Miller, Olivia Skyla Millheim, Austin Michael Noe, Jacob Curtis Nothstein, Tristen Avery Pinnock, Colby Brian Reph, Maggie Jameson Roe, Jadyn Cassidy Ruth, Andrea Teresa Santos, Elizabeth Pearl Schlegel, William Gordon Kirk Snyder, Haylee Nikole Sollars, Elias John Spencer, Shaelea Marie Stranahan, Dominic John Titano, Gabriel Elias Torres-Quintana, Joshua James Wasilewski.
Grade 11
Distinguished Honors:
Destiny May Allinson, Daisy Ilianova Aptovska, Delaney Luna Arias Vargas, Ryder Thomas Ault, Samantha Lee Barber, Anna Gabrielle Bealer, Tanner Christopher Benckini, Brendan Francis Best, Julian Patrick Briody, Bailey Michael Brossman, Jayden William Bruch, Livia Mae Carr, Ira Russel Check, Lydia Jewelianna Chemelli, Sophia Chen, Lydia Renee Clayton, Jake Steven Crossett, Logan Bruce Crossett, Carson James Czarnecki, Andrea Paige Davidson, Amanda Deutsch, David Matthew Dixon, Colin Patrick Doyle, Jaicey Rae Druckenmiller, Nathan James Feichtel, Dylan Richard Fosko, Pearce Foulk, Emma Marie Fraley, Ethan Ryan Gober, Bryson Cole Grover, Matthew Thomas Gunia, Isabella Bree Hafner, Gizem Nur Horuz, Aedan Jace Howe, Payton Emily Huff, Laura Ann Hurlock, Madelyn Grace Hurst, Seth Alan Janders, Tyler Matthew Kauffman, John Paul Kester, Zainab Khalil, Jessica Kleiber, Jarrid Cole Kocher, Samuel Glenn Koplin, Abigail Lynn Kromer, Owen Michael Laury, Shane Robert Leyfert, Hannah Lynn Makovsky, Sarah Ann Mele, Allyson Jane Michael, Tyler Joseph Mikovitch, Cora Elizabeth Milisits, Sally Isabella Milisits, Elijah Ashton Miller, Jadalyn Aliyah Moyer, Ashlen O’Brien, Kaitlyn Jean Oswald, Andre Allen Basilio Paz, Avery Belle Peluszak, Hayden James Pierson-Balik, Nicholas Joseph Preletz, Jessica Lynn Regalis, Payton Jane Reuber, Kyle Andrew Richards, Zachary Rickert, Mollie AnneMarie Ruch, Zayna Samantha Shadid, Melina Aurora Shehab, Joshua James Snyder, Kaylin Elise Terry, Ashlyn Claire Thomas, Ryleigh Madison Tillotson, Devan Michael Tophoney, Avery Vos VanHorn, Ian Joseph Ventresca, Amelia Maya Weitknecht, Timothy John Wenrich, Emily Lynn Wiland, Rachel Rileigh Zeitner.
High Honors:
Allison Grace Alamorian, Cael Andrew Anderko, Tiffani Chanteal Anderson, Peyton Rileigh Arthofer, Mason Samuel Basara, Zachary Jon Benetzky, Hannah Lee Billy, Sarah Elizabeth Bird, Joshua Thomas Boggs, Kiersten June Burd, Parker Robert Christman, Brooke Helen Conway, Benjamin Collin Cook, Danika Marta Cuchran, Mia Poppy Dimmick, Courtney Elizabeth Dorsey, Caden Ash Dorward, Joseph Suliman Doumat, Bethany Grace Druckenmiller, Nerialys Espinal Angeles, Adison Mae Faust, Chase Richard Fenstermaker, Angela Elizabeth Fisher, Leah Dorothy Fragano, Lane Vincent Free, Iliana Belle Gadsby, Ava Gabrielle Gower, Ava Rose Grimm, Anthony Wayne Gross, Jeffrey Charles Head, Michelle Anna Hlinka, Gabriel Francis Horn, Molly Ann Hughes, Morgan Marie Hughes, Leah Santeene Jenkins, Noah James Kapustic, Jacob Kleiber, Rowan John Koch, James Anthony Kornhausl, Kailyb Ryan Leitch, Grace-Marie Rene Lesko, Brayden Dylan Mahachanh, Cynthia Marie Marzen, Garrett Ryan McGraw, Camryn Tate Mello, Jack Scott Mengel, Tara Rose Mensinger, Mackenzie Ann Metz, Matthew Patrick Mongrain, Naomi Gabriel Nebiyou, Jenna Nicole Palencar, Gage Matthew Parker, Sara Morgan Praetorius, Ethan Chad Rehrig, Colin Joseph Reilly, Dominic Rivera, Jaden Thomas Rosenberg, Madison Nicole Salter, Vincent James Santostefano, Isabelle Lauren Sawarynski, Jasmine Hesham Sayid, Kadee Kandiss Schrader, Michael Joseph Schwab, Stephanie Ann Selverian, Megan Sarah Smith, Julia Katharine Snyder, Nadia Autumn Soto, Skye Alexis Spadaccia, Sophie Jane Steirer, Cole Matthew Taschler, McKenzie Taschler, Bryce Torres, Dominic Michael Walnock, Alexander Grey Wilcox, Emily Yvonne Worman, Vrai Reanne Wyckoff, Nolan Kline Yost, Bella Elizabeth Yusko, Gunnar Michael Zeiner.
Honors:
Brielle Ann Albus, Brian Richard Bailey, Katrina Ann Barnes, Tylee Jade Beller, Jaclyn Renee Benner, Gracie Delayna Bowers, Kayla Nevaeh Boykas, Kaylee Grace Christman, Connor Joseph Cottrell, Gael Daniel, Elias Raymond Decker, Jacob Robert Dorney, Erin Nicole Dumbach, Brynn Renee Easterday, Arianna Marie Good, Savannah Harrison, Olivia Grace Horn, Evan Cole Hughes, Raajveer Singh Intezar, Eston Michael Jones, Mylie Karc, Robert Joseph Kirchhofer, Ashlee Marie Kitzhoffer, Nicholas Aaron Kocher, Ryan Edward Krug, Carley Sylvia Maldonado, Aidan Bryce Micheli, Elliany Miranda, Natalie Grace Mullen, Makenzie Honesty Oduardo, Mason Bradley Paukovits, Kaylin Anya Marie Pedersen, Annabel Marie Pyne, Christina Elizabeth Rabenold, Brayden Terry Reenock, Duncan Avery Rivenbark, Juliana Veronica Salvato, Hanna Jo Siegfried, Bradley Thomas Smith, Jordyn Analise Smolenak, Carson Joseph Wagner.
Grade 12
Distinguished Honors:
Isabella Maria Aguanno, Crissa Marie Andrew, Alivia Marie Bankos, Madison Lyn Berger, Jordan Rose Best, Kiersten Ann Bindics, Jillian Renee Bond, Charles Mitchell Breidenbach, Casie Mackenzie Brooks, Sarenity Hope Burkit, Jenna Elizabeth Caffrey, Connor Thayer Carbonell, Logan Christopher Carbonell, Wyatt Patrick Cobb, Rebecca Lynn Coleman, Emma Jae Collier, Ezekiel Snyder Colyer, Hunter Wiley Corrow, Angelina Victoria Curto, Teeley Marie Dangler, Devyn Christine Demchak, Evan Matthew Dempsey, Autumn Rayne Derhammer, Allison Marie DiNapoli, Kassandra Elamin, Christian Jay Fritz, Kylie Morgan Gilliard, Jocelynn Alyzabeth Gober, Rachel KayLynn Golinski, Toni Michelle Gornick, Caroline Grace Gray, Crystal Lee Grosz, Alexa Jean Henderson, Benjamin Robert Henry, Logan Richard Henry, Andrew Hertzberg, Kylea Karen Hudson, Abigail Grace Kirst, Morgan Lynn Kitz, Riley Joseph Kline, Madelyn Lee Knauer, Brandon Koch, Kehley Marie Kochan, Nicholas John Kohaut, Raine Nikole Korpics, Gabrielle Hope Kreidler, Sarah Victoria Krieger, Rachel Lynn Kulp, Autumn-Rose Kuzio, Giulia Grace LaForgia, Dylan Stone Lampi, Lucas Michael Lesko, Nathaniel Lopez, Duane Stuart Milnes, Megan Kathleen Mohring, Mitchell William Mondschein, Arianna Marie Patterson, Isabella Marie Pina, Hannah Sophia Primeau, Madelyn Grace Rex, Elizabeth Marie Rienits, Devin Elizabeth Rogozinski, Jocelyn Roman, Olivia Claire Rosenbauer, Katherine Elizabeth Rothrock, Gavin Kyle Rusnock, Samantha L Rutt, Matthew Christopher Schroyer, Lauren Schuch, Sarah Kate Shaner, Joseph Liam Sheats, Austin Ziad Shetayh, Ellie Nadine Spencer, Evalyn Rose Steeley, Caitlin Ann Stoudt, Lauren Jean Straub, Lily Elizabeth Stuhldreher, Olivia Mary Tepes, Ethan Marcellus Trach, Kyla Ummarino, Olivia Grace Vajda, Daedra Marie VanLuvanee, Dennis Allen Werkheiser, Emma Whitman.
High Honors:
Shyanne Alice Ackerman, Reece William Anderson, Elijah James Angstadt, Dylan Francis Bauer, Bryce Richard Bitler, Daniel Paul Bonstein, Luella Mary Caccese, Rocco Anthony Cappolella, Matthew Kenneth Carey, Zackary Kevin Cesanek, Gianna Elyse Coccetti, Evan Colburn, Jacob Colocino, Rylan Andrew Curran, Brandi Lauren Cuth, Joshua Stephen Dearden, Savannah Marie DeJesus, Lexie Faith DeLong, Michael Josiah Dixon, Hanna Elizabeth Edelman, Keira Shea Ettinger, Abigail Jean Faulkner, Jackson Douglas Fehnel, Daniel Jacob Flavin, Logan Anthony Garrison, Cale Adam Gogel, Hope Elizabeth Green, Jakob John Gula, Isaiah Harris, Rachel Eve Hudson, Nathan Jeffrey Karp, Kaley June Kerchner, Joshua Tyler Klusaritz, Taylor Marie Kranzley, Andrew David Laub, Harley Marie-Rasley Leonard, Emmalee Morgan Maikits, Michael Giovanni Melosky, Julia Marie Mertz, Devin Micael Miller, Megan Marie Miller, Vai Parker Mittl, Gavin Joseph Nika, Maritza Jean Orlic, Jaden Luis Ortiz, Carolina Andrea Palacio Ferreira, Felicia Ann Paly, Jay Collin Perelli, Brooke Marie Peters, Tiffany Jamie Plutko, Azaraksh Ramin, Chase Robert Rawson, Jakob Hunter Reiss, Caden John Reph, David Earl Richards, Emily Kathryn Rimbey, Gianna Giselle Rodriguez, Eliza Marie Rogerson, Michael Hayden Rolles, Reia Lanae Sanchez, Gabriel Joseph Sawarynski, Madisyn Jaylee Schubert, Musab Siddiqi, Madison Renae Siegfried, Cullen Lyell Stranahan, Noah Jamie Sumner, Hailey Ella Swartz, Julia Rose Tocci, Alexandra Hope Tomsic, Seth William Vandergrift, Shelby Elizabeth Wandler, Brianna Lynn Weaver, Allison Deanna Wentzel, Kirstyn Marie Willever.
Honors:
Abby Victoria Beil, Alyssa Ann Bendekovits, Kaleigh Skyy Bird, Dane William Birosik, Jillian Rose Borger, Madison Anne Bozik, Ryan Charles Carr, Kenadee Giann Carreras, Alexa Gabrielle Chromey, Joel James Coelho, William Jose Collins, Cole Allen Dangler, Nicholas Ethan Dzomic, Rilee Marie Ehrlacher, Daniel William Eyre, Makenna Nicole Gilmore, Isabella Hope Louise Grandia, Grace Noel Heffintrayer, Marisa Jayde Herman, Makei Lamar Hubert, Cooper James King, Katie Marie Kocher, Lily Ann Kunsman, Emily Jane LaCoe, Kylie Marie Lebish, Henry Gordon Markham, Lucas Richard Miller, Julia Elizabeth Minnich, Allyson Elizabeth Ozimek, Theresa Emily Pace, Ian Eric Pearn, Keller James Repasch, Emily Brooke Roehler, Iceis Breeya Marie Rosa Longenbach, Logan Thomas Roth, Naviah Jazell Sanchez, Jarrett Joseph Saranchak, Jacob Daniel Strauss, Sierra Rose Strittmatter, Olivia Stefini Szerencsits, Gabe Elizabeth Tone, William Joshuan Torres, Delissa Franchesca Towler, Giacomo Nicola Tropeano, Hailee Marie Troxell, Chad Allen Venable, Riley Wilcox, Tyler Paul Williams.